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09:22 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Москва: подозреваемый в убийстве застрелился при задержании

В Москве в ходе операции по задержанию подозреваемый в убийстве открыл огонь по полицейским, а затем застрелился, сообщают российские СМИ.

Источник: Reuters

По сведениям агентства РИА Новости, рано утром в воскресенье полицейские выехали по вызову на улицу Васильцовский стан на юго-востоке Москвы, где в одном из многоквартирных домов был застрелен мужчина.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение злоумышленника», — цитирует агентство дежурного офицера московской полиции.

По его словам, при задержании подозреваемый несколько раз выстрелил в полицейских, после чего застрелился.

Задержанию предшествовала погоня. Известно, что подозреваемый в убийстве был одет в камуфляжную форму. Его имя и род занятий не называются.

Никто из полицейских и случайных свидетелей инцидента не пострадал.

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