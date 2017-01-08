Москва: подозреваемый в убийстве застрелился при задержании
В Москве в ходе операции по задержанию подозреваемый в убийстве открыл огонь по полицейским, а затем застрелился, сообщают российские СМИ.
В Москве в ходе операции по задержанию подозреваемый в убийстве открыл огонь по полицейским, а затем застрелился, сообщают российские СМИ.
По сведениям агентства РИА Новости, рано утром в воскресенье полицейские выехали по вызову на улицу Васильцовский стан на
«В ходе проведения
По его словам, при задержании подозреваемый несколько раз выстрелил в полицейских, после чего застрелился.
Задержанию предшествовала погоня. Известно, что подозреваемый в убийстве был одет в камуфляжную форму. Его имя и род занятий не называются.
Никто из полицейских и случайных свидетелей инцидента не пострадал.