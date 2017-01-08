Москва: подозреваемый в убийстве застрелился при задержании

По сведениям агентства РИА Новости, рано утром в воскресенье полицейские выехали по вызову на улицу Васильцовский стан на юго-востоке Москвы, где в одном из многоквартирных домов был застрелен мужчина.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение злоумышленника», — цитирует агентство дежурного офицера московской полиции.

По его словам, при задержании подозреваемый несколько раз выстрелил в полицейских, после чего застрелился.

Задержанию предшествовала погоня. Известно, что подозреваемый в убийстве был одет в камуфляжную форму. Его имя и род занятий не называются.

Никто из полицейских и случайных свидетелей инцидента не пострадал.