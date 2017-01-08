От взрыва газа обрушился дом в Южном Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Под завалами погибла женщина, спасателям удалось вытащить
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Под завалами погибла женщина, спасателям удалось вытащить
Сообщение о ЧС поступило 8 января в 03:55. По данным ДЧС ЮКО, произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси с обрушением двухэтажного частного жилого дома барачного типа. Площадь обрушения составила 64 квадртных метра.
«В 04:07 на место происшествия первыми прибыли спасательное подразделение