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09:58 (мск), источник: Kazinform

От взрыва газа обрушился дом в Южном Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Под завалами погибла женщина, спасателям удалось вытащить из-под обломков обрушившегося двухэтажного частного дома еще четыре человека, сообщает пресс-служба ДЧС ЮКО.

Источник: Kazinform

Сообщение о ЧС поступило 8 января в 03:55. По данным ДЧС ЮКО, произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси с обрушением двухэтажного частного жилого дома барачного типа. Площадь обрушения составила 64 квадртных метра.

«В 04:07 на место происшествия первыми прибыли спасательное подразделение оперативно-спасательного отряда в составе 11 человек личного состава и двух ед.техники. При проведении аварийно-спасательных работ из-под завала были извлечены четыре человека, из них трое госпитализированы в больницу, 1 человек отказался от госпитализации. На месте происшествия скончался 1 человек», — сообщили подробности спасатели.

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