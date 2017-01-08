От взрыва газа обрушился дом в Южном Казахстане

Сообщение о ЧС поступило 8 января в 03:55. По данным ДЧС ЮКО, произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси с обрушением двухэтажного частного жилого дома барачного типа. Площадь обрушения составила 64 квадртных метра.

«В 04:07 на место происшествия первыми прибыли спасательное подразделение оперативно-спасательного отряда в составе 11 человек личного состава и двух ед.техники. При проведении аварийно-спасательных работ из-под завала были извлечены четыре человека, из них трое госпитализированы в больницу, 1 человек отказался от госпитализации. На месте происшествия скончался 1 человек», — сообщили подробности спасатели.