Ребенок выпал из окна 7-го этажа в Алматинской области

В Карасайском районе Алматинской области из окна седьмого этажа выпал ребенок, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. О трагедии, произошедшей вечером 7 января в жилом комплексе «Асыл Арман», написал у себя на странице в Facebook пользователь Dudar Tazsha. В своем посте он приводит слова очевидца ЧП:

«На моих глазах у нас в доме с седьмого этажа выпал ребенок, когда я проходил рядом, ребенок упал передо мной. На асфальт. Я не знал что делать. Начал кричать, вызывать скорую. Я не знал можно ли делать искусственное дыхание. Из носа текла кровь, открыл глаза, чуть-чуть подвигался и все. Я в истерике забежал на седьмой этаж начал стучать и кричать у кого ребенок. Открыла мать, сказала есть ребенок маленький и играется на кухне. Он пошла на кухню, окно открыта, ребенка нет. В истерике начала кричать, у нее дрожали руки. Вместе спустились вниз. Ее держали. Приехала скорая, не смогли спасти ребенка. Я плачу».

Факт произошедшего подтвердили в ДВД Алматинской области. По уточненной информации, погибший мальчик был 2015 года рождения. Сотрудниками правоохранительных органов ведется расследование.