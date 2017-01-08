Ребенок выпал из окна 7-го этажа в Алматинской области
Трагедия произошла вечером 7 января в жилом комплексе «Асыл Арман». По информации полиции, погибший мальчик был 2015 года рождения.
Трагедия произошла вечером 7 января в жилом комплексе «Асыл Арман». По информации полиции, погибший мальчик был 2015 года рождения.
В Карасайском районе Алматинской области из окна седьмого этажа выпал ребенок, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. О трагедии, произошедшей вечером 7 января в жилом комплексе «Асыл Арман», написал у себя на странице в Facebook пользователь Dudar Tazsha. В своем посте он приводит слова очевидца ЧП:
«На моих глазах у нас в доме с седьмого этажа выпал ребенок, когда я проходил рядом, ребенок упал передо мной. На асфальт. Я не знал что делать. Начал кричать, вызывать скорую. Я не знал можно ли делать искусственное дыхание. Из носа текла кровь, открыл глаза,
Факт произошедшего подтвердили в ДВД Алматинской области. По уточненной информации, погибший мальчик был 2015 года рождения. Сотрудниками правоохранительных органов ведется расследование.