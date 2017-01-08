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11:23 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области при столкновении иномарок погибли водитель и ребенок

На дорогах Волгоградской области туман спровоцировал серьезные ДТП.

Источник: РИАЦ

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, за прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 6 ДТП с тяжкими последствиями, в результате которых 2 человека погибли и 9 человек получили травмы.

Под Камышином, на дороге «Сызрань-Саратов-Волгоград», автомобиль «Тойота Пассо» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Раф-4». В первой иномарке водитель и шестилетний ребенок погибли на месте. Водитель и пассажирка второй — госпитализированы.

Характерно, что на этой же дороге ночью произошло еще одно ДТП. Автомашина «ВАЗ-2115» столкнулась с «КамАЗом». Пассажир «легковушки» доставлен в больницу.

Продолжаются и наезды на пешеходов. В Ворошиловском районе Волгограда молодая женщина сбита прямо на пешеходном переходе.

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