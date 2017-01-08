В Волгоградской области при столкновении иномарок погибли водитель и ребенок
На дорогах Волгоградской области туман спровоцировал серьезные ДТП.
На дорогах Волгоградской области туман спровоцировал серьезные ДТП.
Как сообщили РИАЦ в
Под Камышином, на дороге «Сызрань-Саратов-Волгоград», автомобиль «Тойота Пассо» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Раф-4». В первой иномарке водитель и шестилетний ребенок погибли на месте. Водитель и пассажирка второй — госпитализированы.
Характерно, что на этой же дороге ночью произошло еще одно ДТП. Автомашина «ВАЗ-2115» столкнулась с «КамАЗом». Пассажир «легковушки» доставлен в больницу.
Продолжаются и наезды на пешеходов. В Ворошиловском районе Волгограда молодая женщина сбита прямо на пешеходном переходе.