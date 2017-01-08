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11:47 (мск), источник: АиФ Омск

Омич попытался выйти из магазина в краденой одежде

Бдительные продавцы задержали подозреваемого в открытом хищении.

В Рождество мужчина решил сделать себе подарок. Как полицейские, 39-летний житель Октябрьского округа, выбрав в торговом зале спортивные куртку и штаны, проследовал в примерочную.

Он переоделся в новое и, оставив свою старую одежду, попытался выйти из торгового зала, не оплатив товар. Мужчина был замечен и остановлен работниками магазина. Они удерживали похитителя до приезда полиции. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

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