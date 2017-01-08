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10:27 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

На трассе Минск-Витебск из-за мороза сломался автобус с российскими туристами

Вечером 7 января на трассе Минск-Витебск сломался автобус с российскими туристами. Температура тогда опустилась, примерно, до минус 26 градусов. По информации Минского областного управления МЧС, пассажиры незамедлительно были направлены в безопасное место.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Поломка произошла 7 января около пяти часов вечера. А уже в 17.07 об этом сообщили логойским спасателям, уточнив: На автодороге Минск-Витебск, вблизи деревни Слаговище Логойского района, сломался автобус Неоплан с пассажирами. Кстати, одна из пассажиров и связалась со спасателями.

Как оказалось, транспорт вышел из строя из-за замерзания пневмосистемы. Также стало известно, что автобус принадлежит российской организации и он возвращался в Псков после экскурсионного тура по Минску.

В автобусе находились 2 водителя и 54 пассажира, из них 7 детей. Все граждане России.

Для того, чтобы перевезти туристов в безопасное место, был выделен автобус, принадлежащий Миноблавтотрансу. И уже в 18.15 людей отвезли в гостиницу спортивно-туристического комплекса Олимп в Логойске.

Сегодня, 8 января в 04.35 утра перевозчик предоставил дополнительный автобус и пассажиры продолжили движение в Псков.

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