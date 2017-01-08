На трассе Минск-Витебск из-за мороза сломался автобус с российскими туристами
Вечером 7 января на трассе
Вечером 7 января на трассе
Поломка произошла 7 января около пяти часов вечера. А уже в 17.07 об этом сообщили логойским спасателям, уточнив: На автодороге
Как оказалось, транспорт вышел из строя
В автобусе находились 2 водителя и 54 пассажира, из них 7 детей. Все граждане России.
Для того, чтобы перевезти туристов в безопасное место, был выделен автобус, принадлежащий Миноблавтотрансу. И уже в 18.15 людей отвезли в гостиницу
Сегодня, 8 января в 04.35 утра перевозчик предоставил дополнительный автобус и пассажиры продолжили движение в Псков.