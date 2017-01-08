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11:20 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Один человек погиб на пожаре в частном доме в Шахтах

Один человек погиб в результате пожара в частном доме в Шахтах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Источник: Аргументы и факты

Информация о возгорании в одном из домов по улице Цимлянской поступила к спасателям 7 января в 13.05.

В ликвидации пожара, площадь которого составила 25 кв. метров, были задействованы 12 человек и две единицы техники.

Пожарные справились с огнем в 13.38. На месте происшествия был обнаружен один погибший.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.

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