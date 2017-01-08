Один человек погиб на пожаре в частном доме в Шахтах
Один человек погиб в результате пожара в частном доме в Шахтах, сообщает
Один человек погиб в результате пожара в частном доме в Шахтах, сообщает
Информация о возгорании в одном из домов по улице Цимлянской поступила к спасателям 7 января в 13.05.
В ликвидации пожара, площадь которого составила 25 кв. метров, были задействованы 12 человек и две единицы техники.
Пожарные справились с огнем в 13.38. На месте происшествия был обнаружен один погибший.
Обстоятельства ЧП устанавливаются.