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10:49 (мск), источник: 112.ua

В Одесской обл. прогремел взрыв в жилом доме, двое человек погибли

Еще одного человека удалось спасти.

Источник: 112.ua

В Одесской области произошел взрыв в частном одноэтажном доме с последующим возгоранием. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Согласно сообщению, взрыв прогремел сегодня ночью около 00:50.

«В результате взрыва и разрушения строительных конструкций дома погибли 2 человека. Из-под завалов бойцы ГосЧС Украины спасли пожилую женщину», — отмечается в сообщении.

Пожар площадью 50 кв. м. был ликвидирован около 2:00. В результате взрыва разрушена большая часть дома площадью около 70 кв. м.

Сейчас устанавливается причина взрыва.

При этом стоит отметить, что в каком именно населенном пункте произошел взрыв, в ГосЧС пока не уточняют.

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