В Одесской обл. прогремел взрыв в жилом доме, двое человек погибли
Еще одного человека удалось спасти.
Еще одного человека удалось спасти.
В Одесской области произошел взрыв в частном одноэтажном доме с последующим возгоранием. Об этом сообщает
Согласно сообщению, взрыв прогремел сегодня ночью около 00:50.
«В результате взрыва и разрушения строительных конструкций дома погибли 2 человека.
Пожар площадью 50 кв. м. был ликвидирован около 2:00. В результате взрыва разрушена большая часть дома площадью около 70 кв. м.
Сейчас устанавливается причина взрыва.
При этом стоит отметить, что в каком именно населенном пункте произошел взрыв, в ГосЧС пока не уточняют.