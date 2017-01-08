В Башкирии после катания на горке умер пятилетний мальчик
УФА, 8 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкирии после катания на горке умер пятилетний мальчик. Трагедия произошла в новогодние дни, 3 января в городе Давлеканово.
УФА, 8 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкирии после катания на горке умер пятилетний мальчик. Трагедия произошла в новогодние дни, 3 января в городе Давлеканово.
Артем вместе с 11-летним братом катался на ледяной горке, установленной на центральной площади города. Столкнувшись на горке с другими детьми, малыш ударился головой. Родители сразу же отвезли сына в местную больницу. После осмотра хирургом пострадавшего отправили домой, хотя были явные признаки сотрясения мозга, утверждает мама мальчика. «Ребенка без конца рвало, врач сделал
В случившемся родители винят халатность врачей, они намерены обратиться с жалобой в прокуратуру. Уже в течение нескольких лет местные жители жалуются на отсутствие современной диагностической аппаратуры в местной городской больнице и непрофессионализм врачей. «Как можно было отправить ребенка домой без соответствующего наблюдения, видя, что у него сотрясение мозга. По моему мнению, медикам нужно было действовать более оперативно, транспортировка в Уфу на старом “уазике”, тоже, я думаю, повредила состоянию сына. Наш мальчик был абсолютно здоровым, ни разу не лежал в больнице. Ребенка уже не вернуть, но эта трагедия, надеюсь, обратит внимание властей на отсутствие должного медицинского обслуживания в нашей больнице, а также на тот беспредел, который творится в новогодние праздники на центральной площади Давлеканово», — рассказала агентству собеседница.
Это не единственный случай в городе, связанный с травмированием во время зимних забав. В паблике «Подслушано Давлеканово» сообщается об еще одном пострадавшем на этой горке ребенке. Кроме того, второй год подряд на площади перед зданием администрации заливают огромный бесплатный каток. С одной стороны, это полезное развлечение для детей и подростков, но многие забывают о безопасности и правилах поведения, сбивая с ног рядом проезжающих людей. Некоторые подростки, желая испытать экстрим, после катка прямо на коньках направляются на ледяную горку. Уже есть шокирующие случаи получение травм от этих развлечений.
Школьные каникулы продолжаются и местные жители обеспокоены случившимся. Некоторые предлагают не возводить такие опасные большие ледяные горки, говорят об альтернативной более маленькой горке, для детей.