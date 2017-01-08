В Севастополе огнеборцы спасли 8 человек на ночном пожаре
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 янв — РИА Новости (Крым). В ночь на Рождество в Севастополе произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Спасатели эвакуировали из него 8 человек. Об этом сообщает
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 янв — РИА Новости (Крым). В ночь на Рождество в Севастополе произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Спасатели эвакуировали из него 8 человек. Об этом сообщает
Возгорание произошло в квартире на восьмом этаже дома, расположенного на проспекте Октябрьской Революции. Информация об этом поступила в Центр управления в кризисных ситуациях Главка МЧС в субботу в 00.15.
«На место пожара было направлено два отделения 6
Спустя полчаса пожар был ликвидирован. Пострадавших в результате происшествия нет.