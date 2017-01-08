В Севастополе огнеборцы спасли 8 человек на ночном пожаре

Возгорание произошло в квартире на восьмом этаже дома, расположенного на проспекте Октябрьской Революции. Информация об этом поступила в Центр управления в кризисных ситуациях Главка МЧС в субботу в 00.15.

«На место пожара было направлено два отделения 6 пожарно-спасательной части, одно отделение ПСЧ № 1 и автомобиль службы пожаротушения. Всего от Главного управления МЧС России по Севастополю было задействовано 12 человек личного состава и четыре единицы техники», — рассказали в ведомстве.

Спустя полчаса пожар был ликвидирован. Пострадавших в результате происшествия нет.