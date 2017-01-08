Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если в квартире холодно?
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Погибли трое российских чиновников
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Дочка Стриженовой проводит каникулы с бойфрендом
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
В теракте в Стамбуле погибли известный миллиардер и его друг
Мужчина убил на Новый год экс-супругу и ее гостей
«Реал» повторил рекорд «Барсы», Муса сделал дубль за «Лестер»
Четыре очка россиян не спасли «Тампу» от поражения в матче НХЛ
Принц Гарри познакомился с отцом своей девушки
Галина Юдашкина поздравила мужа с днем рождения
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
13События недели в фотографиях
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
14События недели в фотографиях
14Рождество Христово в городах России
11:37 (мск), источник: "Российская газета"

Опубликовано видео стрельбы в подземном переходе в Краснодаре

В сети появилось видео стрельбы, которая произошла в пятницу в подземном переходе в самом центре Краснодара на улице Красной.

Как уже сообщалось, 58-летний мужчина пытался застрелить свою 49-летнюю знакомую, а затем покончил с собой. Женщина при этом не пострадала.

Из почти минутного сюжета становится понятно, что действие происходит, пожалуй, в самом многолюдном переходе кубанской столице, расположенном рядом с универмагом «Краснодар». На этом углу пересечения улиц Красной и Одесской находятся также стадион «Динамо», многочисленные магазины и учреждения. А буквально в одном квартале от этого места и здание Главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю.

Судя по видео, мужчина спускается в переход как раз со стороны универмага «Краснодар». В руках он держит предмет, очень похожий на короткоствольный автомат. И заходит как раз в один из цветочных павильонов. Оттуда начинают выбегать испуганные люди, а мужчина делает несколько выстрелов в внутрь помещения, а потом стреляет себе в подбородок и падает.

В пресс-службе СУ СК РФ по краю журналистам рассказали, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 49-летней местной жительницы (часть 3 статьи 30, пункт «е» части 2 статьи 105 УК РФ).

Другой информации правоохранители на данный момент не сообщали. Следствие продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Итоги 2016 года: 16 лучших новых сериалов. Версия "Кинократии"
Трамп пообещал повысить уважение России к США
Отключение электричества в Турции связали с кибератаками США
Исполнитель теракта в Стамбуле оказался уроженцем Узбекистана
В Польшу прибыли 250 солдат танковой бригады США
США и Южная Корея создадут бригаду для убийства Ким Чен Ына
Папа Римский отказался пересесть в бронированный папамобиль
В России предложили изменить систему установки тарифов ЖКХ
Спорт
Валерий Брагин: Вышли бы в финал — победили бы Канаду Главный тренер молодежной сборной России ответил на вопросы журналистов по возвращению команды из Монреаля в Москву
Авто
Лучшее за 2016: 6 советских чудо-машин Громадный карьерный «БелАЗ»? Трактор «Кировец»? У нас были машины и покруче!
Hi-Tech
Самые красивые девушки первой техновыставки года Мы собрали галерею девушек, которые представляли новейшие гаджеты на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе
Кино
К 70-летию Марины Неёловой: душевные фильмы с актрисой Одна из любимых советских актрис, прекрасная Марина Неёлова отмечает юбилей — в честь этого вспоминаем ее самые запоминающиеся роли, от капризной принцессы до скромной учительницы
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь