Опубликовано видео стрельбы в подземном переходе в Краснодаре

Как уже сообщалось, 58-летний мужчина пытался застрелить свою 49-летнюю знакомую, а затем покончил с собой. Женщина при этом не пострадала.

Из почти минутного сюжета становится понятно, что действие происходит, пожалуй, в самом многолюдном переходе кубанской столице, расположенном рядом с универмагом «Краснодар». На этом углу пересечения улиц Красной и Одесской находятся также стадион «Динамо», многочисленные магазины и учреждения. А буквально в одном квартале от этого места и здание Главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю.

Судя по видео, мужчина спускается в переход как раз со стороны универмага «Краснодар». В руках он держит предмет, очень похожий на короткоствольный автомат. И заходит как раз в один из цветочных павильонов. Оттуда начинают выбегать испуганные люди, а мужчина делает несколько выстрелов в внутрь помещения, а потом стреляет себе в подбородок и падает.

В пресс-службе СУ СК РФ по краю журналистам рассказали, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 49-летней местной жительницы (часть 3 статьи 30, пункт «е» части 2 статьи 105 УК РФ).

Другой информации правоохранители на данный момент не сообщали. Следствие продолжается.