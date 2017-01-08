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21:14 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Садовый дом и автобус с автомобилем сгорели в Нижнем Новгороде ночью 8 декабря

В целом ночью 8 января региональное ГУ МЧС приняло участие в тушении восьми пожаров в Нижегородской области.

Сообщение о загорании садового домика в садоводческом некоммерческом товариществе «Лель», которое расположено в Сормовском районе, поступило в 05:14. Площадь пожара составила 80 кв. м. В 05:53 поступило сообщение о загорании транспортного средства в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. В результате пожара обгорели автобус и автомобиль на площади 16 кв. м.

Наиболее крупный пожар произошел в п. Красная горка Володарского района. Сообщение об этом пожаре поступило в 03:55. Там сгорели кровля, имущество и пристрой дома на площади 60 кв. м. Еще один пожар произошел в 00:17 в здании, расположенном в г.о. Дзержинск. В результате пожара сгорело имущество и потолок этого здания на площади трех кв. м.

В 02:37 поступило сообщение о загорании киоска в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. В результате пожара сгорела обшивка и имущество киоска на площади шести кв. м. Утром — в 06:49 — произошел пожар в р.п. Вознесенское, где сгорела надворная постройка на площади 12 кв. м.

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