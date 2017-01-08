Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
10 обидных заблуждений о психологах
Клинтон приняла решение по поводу инаугурации Трампа
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Галина Юдашкина поздравила мужа с днем рождения
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Как отмечали Новый год в СССР
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
СМИ: Смолов сможет перейти в «Боруссию» не раньше лета
Кросби, Овечкин, Ягр и ещё 7 лучших хоккеистов 2016 года
Галина Юдашкина поздравила мужа с днем рождения
Светлана Ходченкова проводит новогодние праздники на Бали
Как построить доверительные отношения с врачом
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
14Рождество Христово в городах России
14События недели в фотографиях
15Второй зимний Московский Велопарад
19:58 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Под Воронежем у маршрутки на ходу отвалилось колесо

Пассажирам пришлось добираться самостоятельно.

У пригородного автобуса «ПАЗ» № 107а на ходу оторвалось колесо, сообщил пользователь Даня Шалимов в соцсети «Вконтакте». Происшествие случилось у остановки «Вышка» (Семилуки) около 14:00 в субботу, 7 января.

При повороте по окружной пассажиры услышали сильный скрежет, и автобус повело влево. Оказалось, «ПАЗ» потерял заднее левое колесо. Колесо обнаружили в 10 м от машины.

— Никакого транспорта взамен вызвано не было, людям пришлось добираться своими силами, — возмутился очевидец, — никто не пострадал только из-за низкой скорости при повороте. Да и встречных машин не было.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Воронежском зоопарке из-за эпидемии уничтожат всех птиц
В Иерусалиме неизвестный на грузовике протаранил толпу
Крым начал получать газ из Кубани
Росгвардия получит на вооружение стреляющий под водой автомат
Лыжник Устюгов стал победителем многодневной гонки «Тур де Ски»
Обаме понравилось беседовать с Трампом
Папа Римский отказался пересесть в бронированный папамобиль
Зимние каникулы продлевают школьникам в ряде регионов ЦФО
Спорт
Чистый русский медведь. Устюгов показательно уничтожил всех Сергей Устюгов на последнем этапе «Тур де Ски» подавил Мартина Сундбю. На финиш горы еле дышащий «викинг» заполз на минуту позже россиянина
Авто
Лучшее за 2016: 6 советских чудо-машин Громадный карьерный «БелАЗ»? Трактор «Кировец»? У нас были машины и покруче!
Hi-Tech
Смартфон Nokia 6 представлен официально Устройство под управлением Android 7.0 получило неплохую аппаратную «начинку» и изогнутый по бокам экран. Пока смартфон будет продаваться только в Китае
Кино
К 70-летию Марины Неёловой: душевные фильмы с актрисой Одна из любимых советских актрис, прекрасная Марина Неёлова отмечает юбилей — в честь этого вспоминаем ее самые запоминающиеся роли, от капризной принцессы до скромной учительницы
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Петербуржцам начали приходить двойные квитанции за ЖКУ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь