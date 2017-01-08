Под Воронежем у маршрутки на ходу отвалилось колесо

У пригородного автобуса «ПАЗ» № 107а на ходу оторвалось колесо, сообщил пользователь Даня Шалимов в соцсети «Вконтакте». Происшествие случилось у остановки «Вышка» (Семилуки) около 14:00 в субботу, 7 января.

При повороте по окружной пассажиры услышали сильный скрежет, и автобус повело влево. Оказалось, «ПАЗ» потерял заднее левое колесо. Колесо обнаружили в 10 м от машины.