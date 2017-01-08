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11:17 (мск), источник: Tengrinews

Казахстанских туристов в Таиланде просят не поддаваться панике

В связи с продолжительными проливными дождями на Самуи оказалась подтоплена главная дорога острова и задержан ряд рейсов в местном международном аэропорту.

Источник: Tengrinews

Казахстанским туристам, находящимся на территории острова Самуи, рекомендуют не поддаваться панике и соблюдать меры предосторожности: не покидать мест проживания без необходимости, следовать указаниям местных властей, передает Tengrinews.kz. Об этом в Facebook сообщил директор Департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК Марат Игали.

По информации представителя Департамента, Самуй — это второй курортный остров в Таиланде по популярности, после Пхукета. В связи с продолжительными проливными дождями на Самуи оказалась подтоплена главная дорога острова и задержан ряд рейсов в местном международном аэропорту.

«По предварительным данным, организованных казахстанских туристов на острове Самуи немного, все они на связи с туроператорами. Как ожидается, погода на острове Самуи улучшится в течение ближайших дней. Призываем туроператоров, реализующих туры в Таиланд, следить за метеорологической ситуацией в этой стране и оперативном режиме информировать туристов о возможном ухудшении погодных условий и связанных с ним опасностях. Департамент индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с Министерством иностранных дел Республики Казахстан», — говорится в распространенном сообщении.

По данным СМИ, в результате проливных дождей, которые обрушились на юг Таиланда за последнюю неделю пострадавшими оказались более 700 тысяч человек. Ранее казахстанских туристов в Таиланде просили не выходить из гостиниц.

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