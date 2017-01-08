На пожаре в Каменецком районе погибла супружеская пара

Троих человек из соседней квартиры спасли сотрудники МЧС. Они помогли покинуть жилище 62-летней женщине и ее двоим малолетним внукам.

Пресс-секретарь Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов рассказал, что в огне погиб 75-летний хозяин квартиры. Его супруга скончалась по дороге в больницу в машине скорой помощи.

Городской автобус в Минске загорелся на ходу

Всего из квартир подъезда были эвакуированы 42 человека. Никто из них не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Двое человек погибли на пожарах в Столинском районе. В деревне Рубель загорелся кирпичный дом, принадлежащий сельчанину 1965 года рождения. Мужчина погиб.

Еще одна трагедия произошла в деревне Великий Лес. В результате пожара в деревянном доме погиб 62-летний хозяин жилища.

Рассматриваемые версии ЧП — неосторожность при курении и нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Всего за минувшие сутки в Брестской области произошло 11 пожаров.