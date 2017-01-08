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11:42 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

На пожаре в Каменецком районе погибла супружеская пара

Вчера вечером в деревне Каменюки Каменецкого района произошел пожар. Возгорание началось в одной из квартир трехэтажного дома.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Пресс-секретарь Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов рассказал, что в огне погиб 75-летний хозяин квартиры. Его супруга скончалась по дороге в больницу в машине скорой помощи.

Троих человек из соседней квартиры спасли сотрудники МЧС. Они помогли покинуть жилище 62-летней женщине и ее двоим малолетним внукам.

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Всего из квартир подъезда были эвакуированы 42 человека. Никто из них не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Двое человек погибли на пожарах в Столинском районе. В деревне Рубель загорелся кирпичный дом, принадлежащий сельчанину 1965 года рождения. Мужчина погиб.

Еще одна трагедия произошла в деревне Великий Лес. В результате пожара в деревянном доме погиб 62-летний хозяин жилища.

Рассматриваемые версии ЧП — неосторожность при курении и нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Всего за минувшие сутки в Брестской области произошло 11 пожаров.

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