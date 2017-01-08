На пожаре в Каменецком районе погибла супружеская пара
Вчера вечером в деревне Каменюки Каменецкого района произошел пожар. Возгорание началось в одной из квартир трехэтажного дома.
Вчера вечером в деревне Каменюки Каменецкого района произошел пожар. Возгорание началось в одной из квартир трехэтажного дома.
Троих человек из соседней квартиры спасли сотрудники МЧС. Они помогли покинуть жилище 62-летней женщине и ее двоим малолетним внукам.
Всего из квартир подъезда были эвакуированы 42 человека. Никто из них не пострадал. Причина пожара устанавливается.
Двое человек погибли на пожарах в Столинском районе. В деревне Рубель загорелся кирпичный дом, принадлежащий сельчанину 1965 года рождения. Мужчина погиб.
Еще одна трагедия произошла в деревне Великий Лес. В результате пожара в деревянном доме погиб 62-летний хозяин жилища.
Рассматриваемые версии ЧП — неосторожность при курении и нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
Всего за минувшие сутки в Брестской области произошло 11 пожаров.