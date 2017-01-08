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11:40 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Свадебное торжество на Кубани едва не закончилось трагедией с утопленниками

В Лабинске из проруби вытащили мужчину, который перед этим спас свою дочь из ледяной воды.

Краснодар, 8 января, KrasnodarMedia. На Кубани в Лабинске участники свадебного торжества едва не стали свидетелями трагедии. Жених и невеста с гостями приехали на мост через реку Лаба, чтобы бросить в воду букет. Снимая их, оператор резко отвел камеру в сторону — там в ледяной проруби барахтались мужчина и девочка. Как оказалось, перед этим дочь мужчины, провались под лед. Отцу удалось вытащить ее из воды, но сам он упал в прорубь и отчаянно пытался выбраться. Участники свадебного торжества бросились на помощь человеку и вытащили его из проруби, сообщает ИА KrasnodarMedia.

«После того, как невеста кинула букет в воду, мы бросились к перилам моста, чтобы посмотреть, как цветы упали. И тут услышали, как кто-то тоненьким голоском кричит: «Помогите! Помогите!». Буквально в нескольких метрах от моста в ледяной проруби барахтались мужчина и девочка лет девяти. Мужчине удалось вытолкнуть ребенка на лед. Он цеплялся за кромку, которая ломалась у него под руками, и кричал дочке: «Отойди подальше!», — рассказал свадебный оператор Борис Карпешин.

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