Воронежские полицейские разыскивают водителя, сбившего ночью насмерть пешехода

Ночью в воскресенье, 8 января, в селе Средний Икорец Лискинского района на улице Ленина неизвестный автомобилист сбил пешехода. ЧП произошло около 00:05.

Известно, что 65-летний местный житель шел по обочине дороги в попутном автомобилю направлении. Пешехода пытались спасти, но он скончался от полученных травм до приезда медиков. Сейчас на месте ЧП работают гаишники и специалисты экстренных служб.