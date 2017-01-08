Воронежские полицейские разыскивают водителя, сбившего ночью насмерть пешехода
ЧП произошло в Лискинском районе.
ЧП произошло в Лискинском районе.
Ночью в воскресенье, 8 января, в селе Средний Икорец Лискинского района на улице Ленина неизвестный автомобилист сбил пешехода. ЧП произошло около 00:05.
Известно, что 65-летний местный житель шел по обочине дороги в попутном автомобилю направлении. Пешехода пытались спасти, но он скончался от полученных травм до приезда медиков. Сейчас на месте ЧП работают гаишники и специалисты экстренных служб.
«Полицейские сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего и принимают меры к задержанию лица, виновного в совершении ДТП», — рассказали в