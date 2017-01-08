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14:05 (мск), источник: Kazinform

В разрушенном доме в Шахане восстановили теплоснабжение

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — В поселке Шахан Карагандинской области, где произошла трагедия с человеческими жертвами, подали тепло в разрушившийся частично дом, и жители возвращаются в уцелевшие квартиры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Как сообщалось ранее со ссылкой на областное управление внутренней политики, 7 января у аварийного дома в поселке Шахан на специальной отдельной площадке установлена и подключена модульная котельная мощностью 400 кВт. Эксклюзивные кадры видео с запуска модульной котельной получил корреспондент МИА «Казинформ». Участники процесса выразили надежду, что через час-два котел войдет в режим.

«Вчера (7 января — прим. авт.) дом подключили к теплу. Все пошло нормально. Электроэнергия тоже есть. В трех подъездах, которые эксперты признали пригодными для жилья, люди возвращаются в свои квартиры. Работают бригады слесарей, которые проверяют состояние радиаторов отопления — может быть, где-то завоздушено», — сказали в пресс-службе акима Шахтинска.

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Напомним, экспертное обследование аварийное дома в Шахане завершено. Эксперты пришли к выводу, что причиной обрушения несущих строительных конструкций данного дома явился взрыв во встроенном помещении котельной. При этом заявлено, что котел в подвале был установлен незаконно, в нарушение строительных норм. Восстановлению не подлежат все 3-комнатные квартиры в обрушившемся 4-м подъезде дома. Новое жилье потерявшим кров шаханцам купят на спонсорские средства. Жители Шахана, боясь за будущее, требуют построить в поселке централизованную котельную.

Напомним, 1 января в 22 часа 40 минут в спасательные подразделения ДЧС Карагандинской области поступило сообщение об обрушении части многоэтажного дома в поселке Шахан. Из-под завалов обрушенного дома в поселке Шахан Карагандинской области извлекли тела 9 погибших. По факту ЧС материал зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 292 ч. 3 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей). Пропал кочегар, дежуривший в злополучную смену. Устанавливается его местонахождение для выяснения обстоятельств случившегося.

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