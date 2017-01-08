В разрушенном доме в Шахане восстановили теплоснабжение

Как сообщалось ранее со ссылкой на областное управление внутренней политики, 7 января у аварийного дома в поселке Шахан на специальной отдельной площадке установлена и подключена модульная котельная мощностью 400 кВт. Эксклюзивные кадры видео с запуска модульной котельной получил корреспондент МИА «Казинформ». Участники процесса выразили надежду, что через час-два котел войдет в режим.

«Вчера (7 января — прим. авт.) дом подключили к теплу. Все пошло нормально. Электроэнергия тоже есть. В трех подъездах, которые эксперты признали пригодными для жилья, люди возвращаются в свои квартиры. Работают бригады слесарей, которые проверяют состояние радиаторов отопления — может быть, где-то завоздушено», — сказали в пресс-службе акима Шахтинска.