На строительстве калийного комбината в Прикамье погиб рабочий
Следователи начали проверку.
Следователи начали проверку.
Рабочий погиб на строительстве калийного комбината в Усолье Пермского края. Мужчина находился в «люльке» подъёмника, когда машина вдруг опрокинулась. Следователи начали проверку. Как сообщает
«Оператор самоходной
Пока не ясно, что стало причиной опрокидывания
Следователи уже опросили очевидцев, изъяли документы по технике безопасности на строительстве комбината.
В социальных сетях жители сообщают, что погибший работал в подрядной организации, которая занималась строительством. 8 января мужчину похоронили.