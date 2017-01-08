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11:59 (мск), источник: АиФ Прикамье

На строительстве калийного комбината в Прикамье погиб рабочий

Следователи начали проверку.

Рабочий погиб на строительстве калийного комбината в Усолье Пермского края. Мужчина находился в «люльке» подъёмника, когда машина вдруг опрокинулась. Следователи начали проверку. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР, трагедия случилась 4 января этого года в селе Романово.

«Оператор самоходной установки-подъёмника производил работы на строящемся комплексе сушильного отделения флотоционной фабрики. Управление агрегатом он осуществлял из люльки, расположенной на стреле, выходящей из корпуса машины», — рассказали в следственном управлении.

Пока не ясно, что стало причиной опрокидывания машины-подъёмника. В результате люлька, в который был рабочий сильно ударилась о крышу строящегося цеха. Мужчина получил множественные травмы и погиб.

Следователи уже опросили очевидцев, изъяли документы по технике безопасности на строительстве комбината.

В социальных сетях жители сообщают, что погибший работал в подрядной организации, которая занималась строительством. 8 января мужчину похоронили.

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