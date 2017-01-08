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12:00 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии в страшной аварии погиб 25-летний парень, его девушка находится в коме

Страшная авария накануне унесла жизнь 25-летнего молодого человека Михаила Сахипова, уроженца Кармаскалинского района республики.

Его пассажирка в настоящее время находится в тяжелом состоянии в коме.

Напомним, автомобиль Сахипова двигался по трассе Уфа-Белорецк. Близ деревни Сахаево он столкнулся с легковушкой «Шкода Октавия», за рулем которого была женщина с ребенком. По словам очевидцев, иномарка вылетела на встречку. Водитель «ВАЗа» скончался в результате полученных травм, остальные находятся в больнице.

Родные до сих пор не могут поверить в случившееся и принимают соболезнования от всех, кто когда-либо был знаком с молодым человеком.

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаю!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

Эти строки скорби опубликовала на своей страничке в социальной сети родная сестра Михаила Алина. По ее словам, Михаил отличался жизнелюбием и добротой и был лучшим братом на свете.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в причинах и обстоятельствах ДТП. Напомним, что накануне с интервалом в 15 минут в республике произошло сразу две крупные аварии с летальным исходом. Погибло пять человек. В общей сложности за двое суток погибли в ДТП 9 человек.

ProUfu.ru приносит соболезнования родным и близким Михаила Сахипова.

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В Башкирии в страшной аварии погиб 25-летний парень, его девушка находится в коме
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