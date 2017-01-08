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12:06 (мск), источник: Sputnik.by

Убитую настоятельницу Свято-Ксениевкого монастыря похоронят сегодня

Подозреваемая в убийстве игуменьи Василиссы, которая была ее крестной дочерью, отправлена к медикам для прохождения психолого-психиатрической экспертизы на вменяемость.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 янв — Sputnik. Настоятельницу Cвято-Ксениевского монастыря (Борисовский район Минской области) матушку Василиcсу, которая была убита в ночь на 6 января, похоронят в ближайшее воскресенье, сообщили Sputnik в обители.

Игуменья Василиса была убить в ночь с 5 на 6 января, по подозрению в совершении преступления задержана 29-летняя гражданка Беларуси.

«Погребение матушки Василиссы будет совершено сегодня, 8 января. Всю ночь возле ее гроба, который установлен в нижнем пределе храма, читали Псалтирь», — сообщили Sputnik в обители в воскресенье по телефону.

Ожидается, что на церемонию погребения убитой игуменьи Василиссы прибудут епископы, руководство Белорусского экзархата, представители светских властей.

В связи с убийством игуменьи СК возбудил уголовное дело, подозреваемая, которую приютили в монастыре, отправлена к медикам для прохождения экспертизы на вменяемость. 67-летней матушке Василиссе было нанесено около 10 ножевых ранений. В ряде СМИ появилась информация, о том, что подозреваемая была крестной дочерью игуменьи Василиссы.

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