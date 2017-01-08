Стало известно, кто пострадал в двух смертельных авариях в Башкирии

Жертвами ДТП в Уфимском районе стали трое человек. «Ниссан Ноут» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречной ВАЗ-2112. Пассажиры иномарки: две женщины 51 и 55 лет, а также 57-летний мужчина скончались на месте происшествия. За рулем был 32-летний житель Татарстана, еще один пассажир, 31-летний житель Татарстана получил травмы. Водитель отечественного авто, 19-летний местный житель и его 17-летняя пассажирка доставлены в медучреждение.

В ДТП в Благовещенском районе 33-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» также не справился с управлением, допустил занос с выездом на полосу встречного движения и столкнулся со встречной «Мицубиси Лансер». В результате аварии водитель «Дэу» и его 30-летняя пассажирка от полученных травм скончались до приезда скорой помощи. На заднем сиденье ехали две девочки 9 и 12 лет, они госпитализированы. 29-летняя пассажирка «Мицубиси» также доставлена в больницу.