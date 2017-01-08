Грабителя в карнавальной маске задержали в Волгоградской области

6 января вечером в полицию с заявлением пришла 82-летняя жительница станицы Лапшинская. Она сказала, что в канун Рождества к ней в дом постучал неизвестный мужчина в карнавальной маске. Во время колядования гость неожиданно вырвал у нее из рук кошелек и убежал.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 38-летний местный житель. Свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет тюрьмы.