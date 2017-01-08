Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Умер основатель и руководитель легендарного российского ансамбля
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Жукова и Абрамович отдыхают с друзьями на яхте (фото)
Самые трогательные видео годаРождество - время чудесных историй. Например, о человеческой доброте и о доброте среди животных
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
50-летняя Джанет Джексон родила сына
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Что делать, если в квартире холодно?
Валерий Брагин: Вышли бы в финал — победили бы Канаду
Знарок себя сглазил. СКА рискует уступить лидерство на финише
Дочка Стриженовой проводит каникулы с бойфрендом
СМИ: Адель тайно вышла замуж
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
9Стрельба в стамбульском клубе
13События недели в фотографиях
12:37 (мск), источник: 112.ua

Теплоснабжение 35 домов и двух медучреждений Одессы восстановлено, — Зубко

Спецслужбы ликвидировали аварию на тепломагистрали.

Источник: 112.ua

Теплоснабжение 35 домов и двух медучреждений Одессы восстановлено, спецслужбы работали всю ночь и ликвидировали аварию на тепломагистрали в Приморском районе города. Об этом на своей странице в Фейсбук заявил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

«По состоянию на 9:20 8 января аварийно-восстановительные работы завершены на магистральной сети Приморского района. Одессы. Теплоснабжение в дома и два социальных объекта восстановлено. Спасибо ремонтным бригадам, которые работали 20 часов и в течение всей ночи, руководству ГосЧС, которое обеспечило развертывание пунктов обогрева для ремонтных бригад, и дополнительными электроприборами жителей домов», — отметил он.

Как сообщалось, вчера днем в Приморском районе Одессы возник прорыв трубы теплотрассы диаметром 300 мм. В результате без теплоснабжения остались 35 домов, 2 медицинских учреждения (военный госпиталь и областной туберкулезный диспансер). К ликвидации порыва были задействованы 3 аварийные бригады.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В горных районах Закарпатской обл. существует угроза оползней снега на дороги, - ГосЧС
Трамп пообещал повысить уважение России к США
Отключение электричества в Турции связали с кибератаками США
Исполнитель теракта в Стамбуле оказался уроженцем Узбекистана
В Польшу прибыли 250 солдат танковой бригады США
США и Южная Корея создадут бригаду для убийства Ким Чен Ына
Папа Римский отказался пересесть в бронированный папамобиль
В России предложили изменить систему установки тарифов ЖКХ
Спорт
Валерий Брагин: Вышли бы в финал — победили бы Канаду Главный тренер молодежной сборной России ответил на вопросы журналистов по возвращению команды из Монреаля в Москву
Авто
Лучшее за 2016: 6 советских чудо-машин Громадный карьерный «БелАЗ»? Трактор «Кировец»? У нас были машины и покруче!
Hi-Tech
Самые красивые девушки первой техновыставки года Мы собрали галерею девушек, которые представляли новейшие гаджеты на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе
Кино
К 70-летию Марины Неёловой: душевные фильмы с актрисой Одна из любимых советских актрис, прекрасная Марина Неёлова отмечает юбилей — в честь этого вспоминаем ее самые запоминающиеся роли, от капризной принцессы до скромной учительницы
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Петербуржцам начали приходить двойные квитанции за ЖКУ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь