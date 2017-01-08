Теплоснабжение 35 домов и двух медучреждений Одессы восстановлено, — Зубко

Теплоснабжение 35 домов и двух медучреждений Одессы восстановлено, спецслужбы работали всю ночь и ликвидировали аварию на тепломагистрали в Приморском районе города. Об этом на своей странице в Фейсбук заявил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

«По состоянию на 9:20 8 января аварийно-восстановительные работы завершены на магистральной сети Приморского района. Одессы. Теплоснабжение в дома и два социальных объекта восстановлено. Спасибо ремонтным бригадам, которые работали 20 часов и в течение всей ночи, руководству ГосЧС, которое обеспечило развертывание пунктов обогрева для ремонтных бригад, и дополнительными электроприборами жителей домов», — отметил он.

Как сообщалось, вчера днем в Приморском районе Одессы возник прорыв трубы теплотрассы диаметром 300 мм. В результате без теплоснабжения остались 35 домов, 2 медицинских учреждения (военный госпиталь и областной туберкулезный диспансер). К ликвидации порыва были задействованы 3 аварийные бригады.