Теплоснабжение 35 домов и двух медучреждений Одессы восстановлено, — Зубко
Спецслужбы ликвидировали аварию на тепломагистрали.
Спецслужбы ликвидировали аварию на тепломагистрали.
Теплоснабжение 35 домов и двух медучреждений Одессы восстановлено, спецслужбы работали всю ночь и ликвидировали аварию на тепломагистрали в Приморском районе города. Об этом на своей странице в Фейсбук заявил
«По состоянию на 9:20 8 января
Как сообщалось, вчера днем в Приморском районе Одессы возник прорыв трубы теплотрассы диаметром 300 мм. В результате без теплоснабжения остались 35 домов, 2 медицинских учреждения (военный госпиталь и областной туберкулезный диспансер). К ликвидации порыва были задействованы 3 аварийные бригады.