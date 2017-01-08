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12:26 (мск), источник: VN.RU

Тушение пожара на кондитерском складе затянулось из-за проблем с водой

Сегодня в 9:48 утра в региональное МЧС поступило сообщение о пожаре на складе кондитерских изделий в Калининском районе Новосибирска. Пожарные начали ликвидировать возгорание в 11.02, тушение продолжается до сих пор. Основная трудность — отсутствие наружного водоснабжения.

Тушение пожара на металлическом складе с кондитерской продукцией продолжается в Новосибирске. Помещение склада пристроено к административному зданию. Спасатели вынуждены подвозить воду для тушения, поскольку на месте ЧП нет наружного водоснабжения.

В паблике Инцидент очевидцы сообщают о пострадавшем при пожаре человеке, однако в региональном МЧС пока не комментируют эту информацию, поскольку тушение пожара еще продолжается, дознаватели еще не работали на месте происшествия.

Напомним, недавно к пожару чуть не привел случай, когда в новогоднюю ночь фейерверк залетел на балкон высотки, пробив стеклопакет. МЧС напоминает: в новогодние праздники особенно велика вероятность возникновения пожаров и публикует рекомендации, как правильно использовать пиротехнику.

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Тушение пожара на кондитерском складе затянулось из-за проблем с водой
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