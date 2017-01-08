Тушение пожара на кондитерском складе затянулось из-за проблем с водой

Тушение пожара на металлическом складе с кондитерской продукцией продолжается в Новосибирске. Помещение склада пристроено к административному зданию. Спасатели вынуждены подвозить воду для тушения, поскольку на месте ЧП нет наружного водоснабжения.

В паблике Инцидент очевидцы сообщают о пострадавшем при пожаре человеке, однако в региональном МЧС пока не комментируют эту информацию, поскольку тушение пожара еще продолжается, дознаватели еще не работали на месте происшествия.