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12:35 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Непогода в Украине унесла жизни пяти человек, 45 получили травмы

За сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины погибли 5 человек.

Источник: Telegraf.com.ua

В результате осложненных погодных условий за минувшие сутки на дорогах Украины погибли пять и травмированы 45 граждан. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

«За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины погибли пять и травмированы 45 граждан. Сложной по уровню аварийности остается ситуация в Винницкой, Кировоградской и Сумской областях», — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что по состоянию на 9:00 движение автотранспорта ограничено в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях. В Херсонской области ограничено движение грузовых автомобилей.

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