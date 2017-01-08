Непогода в Украине унесла жизни пяти человек, 45 получили травмы
За сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины погибли 5 человек.
За сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины погибли 5 человек.
В результате осложненных погодных условий за минувшие сутки на дорогах Украины погибли пять и травмированы 45 граждан. Об этом сообщает
«За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины погибли пять и травмированы 45 граждан. Сложной по уровню аварийности остается ситуация в Винницкой, Кировоградской и Сумской областях», — говорится в сообщении.
В полиции отметили, что по состоянию на 9:00 движение автотранспорта ограничено в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях. В Херсонской области ограничено движение грузовых автомобилей.