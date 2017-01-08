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13:00 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске задержали иностранца, находившегося в розыске

Мужчина обвиняется за вымогательство.

Источник: Reuters

Сотрудники управления по вопросам миграции задержали иностранного гражданина, находившегося в розыске, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

6 января в Челябинске задержали иностранца, который подозревается в вымогательстве. Мужчина с июня 2016 года находился на территории Российской Федерации с нарушением режима пребывания. В отношении него составлен административный протокол.

Калининский районный суд Челябинской области вынес решение в отношении задержанного об административном выдворении за пределы территории РФ с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства ГУ МВД России по Челябинской области. Находиться в Центре мужчина будет до вынесения решения по уголовному делу.

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