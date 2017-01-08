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13:02 (мск), источник: Om1.ru

Туристы из Омска застряли в Шерегеше

Заснеженные дороги и неуступчивость водителей стали причиной серьезного затора.

Источник: Om1.ru

Как рассказали порталу Om1.ru отдыхающие в Шерегеше спортсмены, ночью и утром 8 января на курорте прошел сильный снегопад, заваливший и без того неширокие дороги, а вдобавок образовалась гололедица. К обеду по местному времени образовались огромные заторы.

Усугубило ситуацию и то, что водитель туристического автобуса с омичами, выезжающий с курорта, хотел развернуться на узком участке трассы, а в результате перекрыл движение транспорта во всех направлениях. Другие автомобилисты вместо помощи пытались «пролезть», но в итоге пробка стала только плотнее.

Положение спас трактор, расчистивший проезжую часть. Правда, спецтехника смогла добраться к месту только спустя полтора часа. На данный момент автобус уже направляется в Омск.

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