Туристы из Омска застряли в Шерегеше
Заснеженные дороги и неуступчивость водителей стали причиной серьезного затора.
Заснеженные дороги и неуступчивость водителей стали причиной серьезного затора.
Как рассказали порталу Om1.ru отдыхающие в Шерегеше спортсмены, ночью и утром 8 января на курорте прошел сильный снегопад, заваливший и без того неширокие дороги, а вдобавок образовалась гололедица. К обеду по местному времени образовались огромные заторы.
Усугубило ситуацию и то, что водитель туристического автобуса с омичами, выезжающий с курорта, хотел развернуться на узком участке трассы, а в результате перекрыл движение транспорта во всех направлениях. Другие автомобилисты вместо помощи пытались «пролезть», но в итоге пробка стала только плотнее.
Положение спас трактор, расчистивший проезжую часть. Правда, спецтехника смогла добраться к месту только спустя полтора часа. На данный момент автобус уже направляется в Омск.