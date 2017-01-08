Туристы из Омска застряли в Шерегеше

Как рассказали порталу Om1.ru отдыхающие в Шерегеше спортсмены, ночью и утром 8 января на курорте прошел сильный снегопад, заваливший и без того неширокие дороги, а вдобавок образовалась гололедица. К обеду по местному времени образовались огромные заторы.

Усугубило ситуацию и то, что водитель туристического автобуса с омичами, выезжающий с курорта, хотел развернуться на узком участке трассы, а в результате перекрыл движение транспорта во всех направлениях. Другие автомобилисты вместо помощи пытались «пролезть», но в итоге пробка стала только плотнее.

Положение спас трактор, расчистивший проезжую часть. Правда, спецтехника смогла добраться к месту только спустя полтора часа. На данный момент автобус уже направляется в Омск.