Рейсовый автобус вылетел с дороги на трассе «Уфа-Оренбург»

Сегодня, 8 января, рейсовый автобус «Башавтотранс», который двигался по направлению из Уфы в Оренбург, вылетел с дороги в кювет рядом с выездом из Толбазов.

На помощь автобусу выехала спецтехника. Доставать транспорт из сугробов пришлось двумя тракторами. По предварительной информации, пострадавших нет.