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15:09 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

На Кубани вор проломил стену магазина фейерверков: голова не пострадала, но в тюрьму сядет

Краснодар, 8 января, KrasnodarMedia. В Новокубанском районе Краснодарского края вор проломал стеновую панель магазина фейерверков, чтобы проникнуть в помещение.

Правда, усилия преступника в итоге принесли ему в качестве добычи лишь электрообогреватель и документы на два автомобиля, стоявшие во дворе магазина. В помещении сработала охранная сигнализация. Полицейские нашли подозреваемого в течение нескольких часов теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В дежурную часть Отдела МВД России по Новокубанскому району с заявлением о краже обратилась 47-летняя владелица магазина фейерверков. Женщина сообщила, что в торговом помещении сработала охранная сигнализация. Приехавшие на место сотрудники частного охранного предприятия совместно с потерпевшей обнаружили пролом в стеновой панели и пропажу электрообогревателя. Кроме того, из двух автомобилей, находившихся во дворе магазина, были похищены документы на оба транспортных средства.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких часов участковый уполномоченный полиции доставил в Отдел МВД России по Новокубанскому району подозреваемого в совершении кражи. Ранее судимый за аналогичные преступления 35-летний местный житель признался в содеянном и написал явку с повинной.

В настоящее время следствием в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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