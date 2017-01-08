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16:03 (мск), источник: ТАСС

СК проводит проверку по факту смерти 5-летнего ребенка после катания на горке в Башкирии

Мать утверждает, что медицинским персоналом больницы города Давлеканово была недооценена тяжесть состояния сына.

УФА, 8 января. /ТАСС/. Следственный комитет по Башкирии проводит проверку по факту смерти 5-летнего ребенка, скончавшегося в больнице вследствие травмы, полученной при катании на горке.

Об этом сообщили ТАСС в СК по республике.

«Следователям СК предстоит установить все обстоятельства произошедшего, причину смерти мальчика, а также лица или лиц, возможно причастных к наступлению тяжких последствий», — сказали в ведомстве.

По предварительным данным следствия, мальчик из города Давлеканово катался на горке 3 января и ударился головой. Его мать утверждает, что медицинским персоналом больницы города Давлеканово была недооценена тяжесть состояния сына. Ребенка перевезли в республиканскую больницу в Уфу, однако, несмотря на оказанную там помощь, спасти ребенка не удалось.

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