Сама нарушила правила. В ДТП под Талицей погибла молодая девушка
Сегодня в 13.00 под Талицей в ДТП погибла молодая девушка. Авария произошла на дороге «Талица — Тугулым», сообщили Накануне.RU в ГИБДД Свердловской области.
Сегодня в 13.00 под Талицей в ДТП погибла молодая девушка. Авария произошла на дороге «Талица — Тугулым», сообщили Накануне.RU в ГИБДД Свердловской области.
«Водитель автомобиля “Лада Калина” девушка 1995 года рождения вынужденно остановилась на трассе — машина сломалась. Водитель “ВАЗ-2114”, двигающийся в попутном направлении, успел заметить девушку, находящуюся на проезжей части у передней части автомобиля, однако следующий двигающийся попутно водитель автомобиля “Тойота”
Погибшая сама нарушила ПДД, не выставив знак аварийной остановки и не включив на машине «аварийку». Более того, девушка находилась непосредственно на проезжей части.