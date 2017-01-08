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13:33 (мск), источник: Nakanune.ru

Сама нарушила правила. В ДТП под Талицей погибла молодая девушка

Сегодня в 13.00 под Талицей в ДТП погибла молодая девушка. Авария произошла на дороге «Талица — Тугулым», сообщили Накануне.RU в ГИБДД Свердловской области.

«Водитель автомобиля “Лада Калина” девушка 1995 года рождения вынужденно остановилась на трассе — машина сломалась. Водитель “ВАЗ-2114”, двигающийся в попутном направлении, успел заметить девушку, находящуюся на проезжей части у передней части автомобиля, однако следующий двигающийся попутно водитель автомобиля “Тойота” из-за снежной шуги не смог вовремя заметить автомобиль, стоящий на проезжей части, и врезался в машину. Автомобиль отбросило на девушку, которая от полученных травм скончалась на месте», — сообщили в полиции.

Погибшая сама нарушила ПДД, не выставив знак аварийной остановки и не включив на машине «аварийку». Более того, девушка находилась непосредственно на проезжей части.

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