Крымчанин поджег себя из-за семейной ссоры
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв — РИА Новости. Мужчина в Бахчисарае совершил самосожжение
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв — РИА Новости. Мужчина в Бахчисарае совершил самосожжение
По его словам, инцидент произошел в воскресенье утром. Мужчина 1966 года рождения.
«В результате семейной ссоры Арсен Халилов облил себя керосином и совершил самоподжог. Спасти мужчину не удалось. Родные и близкие утверждают, что трагедия произошла в результате семейной ссоры с женой», — сказал Смирнов.
При этом он заявил, что мужчина был крымским татарином, но призвал «не спекулировать на семейном горе и