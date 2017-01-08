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21:25 (мск), источник: РИА Новости

Крымчанин поджег себя из-за семейной ссоры

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв — РИА Новости. Мужчина в Бахчисарае совершил самосожжение из-за семейной ссоры, сообщил РИА Новости глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, инцидент произошел в воскресенье утром. Мужчина 1966 года рождения.

«В результате семейной ссоры Арсен Халилов облил себя керосином и совершил самоподжог. Спасти мужчину не удалось. Родные и близкие утверждают, что трагедия произошла в результате семейной ссоры с женой», — сказал Смирнов.

При этом он заявил, что мужчина был крымским татарином, но призвал «не спекулировать на семейном горе и по-человечески отнестись к драме в семье Халиловых».

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