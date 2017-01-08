Крымчанин поджег себя из-за семейной ссоры

По его словам, инцидент произошел в воскресенье утром. Мужчина 1966 года рождения.

«В результате семейной ссоры Арсен Халилов облил себя керосином и совершил самоподжог. Спасти мужчину не удалось. Родные и близкие утверждают, что трагедия произошла в результате семейной ссоры с женой», — сказал Смирнов.