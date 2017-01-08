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13:15 (мск), источник: Zakon.kz

Стали известны подробности первых минут обрушения дома в Шымкенте

Семью Жумалиевых из-под завалов вытащил военнослужащий Нацгвардии РК.

Источник: Zakon.kz

Стали известны подробности первых минут при обрушении дома в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Напомним, 8 января, около 03:30, в одном из двухэтажных домов, расположенном по улице Халықтар достығы произошел взрыв газового баллона, в результате которого обрушился двухэтажный дом.

Как сообщили в пресс-службе регионального командования «Оңтүстік», военнослужащий воинской части 6506 Нацгвардии РК старшина Бахрамов Руслан Богданович, проживающий рядом, услышал хлопок и выбежал на улицу. Со стороны обрушившегося дома доносились детский плач и крики о помощи, Руслан Бахрамов, дав указание супруге вызвать скорую медицинскую помощь и противопожарную службу, побежал в сторону доносившихся криков. В результате решительных действий старшины из-под завалов были вызволены семья Жумалиевых: Жумалиев Д, супруга, их годовалая дочь и мать супруги Жумалиева Д. К сожалению, супруга Жумалиева скончалась от полученных травм.

К этому времени к месту происшествия прибыли сотрудники экстренных служб города. Отмечается, что командованием регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии РК направлено ходатайство вышестоящему командованию о поощрении старшины Бахрамова Руслана Богдановича.

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Стали известны подробности первых минут обрушения дома в Шымкенте
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