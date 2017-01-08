Стали известны подробности первых минут обрушения дома в Шымкенте
Семью Жумалиевых
Семью Жумалиевых
Стали известны подробности первых минут при обрушении дома в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.
Напомним, 8 января, около 03:30, в одном из двухэтажных домов, расположенном по улице Халықтар достығы произошел взрыв газового баллона, в результате которого обрушился двухэтажный дом.
Как сообщили в
К этому времени к месту происшествия прибыли сотрудники экстренных служб города. Отмечается, что командованием регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии РК направлено ходатайство вышестоящему командованию о поощрении старшины Бахрамова Руслана Богдановича.