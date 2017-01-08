В гомельском аэропорту при посадке самолета возникли проблемы

Легкий двухмоторный самолет выполнял рейс «Киев-Гомель-Москва». На его борту находились 3 члена экипажа и 4 пассажира — 2 россиянина и 2 украинца. При посадке из-за возникшей проблемы с шиной, авиасудно выкатилось на 15 метров за пределы взлетно-посадочной полосы. Сотрудники МЧС помогли его отбуксировать. Никто не пострадал.

По предоставленной информации, самолет должен был улететь из аэропорта Гомеля в 11.40 8 января. В самом аэропорту ситуацию комментировать отказались и о том, вылетел самолет или нет, не сказали.

Подготовила Наталья Часовитина.