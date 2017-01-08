На Дону полицейские изъяли 30 литров опасного для здоровья алкоголя

Операция прошла в одном из торговых павильонов Новочеркасска, где хранилось 58 пластиковых бутылок со спиртным, объемом по 500 граммов.

«По результатам проведенной экспертизы установлено, что данный алкоголь не отвечает требованиям безопасности и является опасным для жизни и здоровья граждан», — уточнили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

В отношении подозреваемой принято процессуальное решение за нарушение требований по производству, хранению, перевозке либо сбыту товаров и продукции, а также выполнению работ или оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности.