В Запорожье женщина убила мужа

Этой ночью в Запорожье жена насмерть зарезала мужа. Об этом сообщил председатель профсоюза работников скорой помощи Анатолий Сидоренко. Инцидент произошел около 1:30 8 января. Жена нанесла ножевое ранение мужу. Врачи скорой констатировали смерть 51-летнего мужчины. Женщину забрали в райотдел полиции. А несовершеннолетнюю дочь семейной пары забрала к себе сестра задержанной матери. Об этом сообщила пресс-офицер патрульной полиции Запорожье Юлия Шеймухова.

Напомним, 6 января в больнице в Заводском районе Запорожья просто в больничной палате мужчина убил брата.