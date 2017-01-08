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13:28 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Запорожье женщина убила мужа

В Запорожье около 1:30 8 января жена убила своего супруга.

Источник: Telegraf.com.ua

Этой ночью в Запорожье жена насмерть зарезала мужа. Об этом сообщил председатель профсоюза работников скорой помощи Анатолий Сидоренко. Инцидент произошел около 1:30 8 января. Жена нанесла ножевое ранение мужу. Врачи скорой констатировали смерть 51-летнего мужчины. Женщину забрали в райотдел полиции. А несовершеннолетнюю дочь семейной пары забрала к себе сестра задержанной матери. Об этом сообщила пресс-офицер патрульной полиции Запорожье Юлия Шеймухова.

Напомним, 6 января в больнице в Заводском районе Запорожья просто в больничной палате мужчина убил брата.

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