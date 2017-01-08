Житель Челябинска подозревается в угоне Toyota

Житель Челябинска подозревается в угоне автомобиля, сообщают в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

Вчера, 7 января, в Челябинске от дома по улице Днепровская неизвестный угнал автомобиль Toyota Corona, принадлежавший 49-летней женщине. Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска был оперативно задержан подозреваемый. Им оказался не работающий, ранее судимый 29-летний мужчина.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Транспортное средство возвращено владелице.