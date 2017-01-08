В Уфе ищут молодого блондина, напавшего с газовым баллончиком на девушек

— Две девушки возвращались домой, возле подъезда ходил этот странный парень, — рассказывает родственница одной из пострадавших уфимок Милана Максимова. — Было темно, особых примет его они не заметили. Сначала они не заходили в подъезд, потом все-таки решились. И зря: парень обрызгал их перцовым баллоном. Видимо, хотел посмотреть содержимое их сумок или что-то другое. Но его что-то напугало и он сбежал. Девочки час мучались после этого: болели глаза, лицо жгло. В итоге написали заявление в полицию. Предъявили записи с камер наблюдения.