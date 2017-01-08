В Уфе ищут молодого блондина, напавшего с газовым баллончиком на девушек
В Уфе ищут молодого блондина, напавшего с газовым баллончиком на девушек. ЧП произошло в канун Нового года, 30 декабря, около 10 часов вечера в доме по ул. С. Перовской.
В Уфе ищут молодого блондина, напавшего с газовым баллончиком на девушек. ЧП произошло в канун Нового года, 30 декабря, около 10 часов вечера в доме по ул. С. Перовской.
— Две девушки возвращались домой, возле подъезда ходил этот странный парень, — рассказывает родственница одной из пострадавших уфимок Милана Максимова. — Было темно, особых примет его они не заметили. Сначала они не заходили в подъезд, потом
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