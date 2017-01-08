Спасатели эвакуировали из-за пожара 20 человек из минского общежития

Сигнал поступил в полночь. В одной из комнат загорелся телевизор, в результате чего помещение и коридор оказались задымлены. Как предполагается, при нарушении правил эксплуатации электросетей и электрооборудования произошло короткое замыкание питающего провода телевизора. Из здания были эвакуированы 20 человек, из них семь детей.

Всего в Беларуси за сутки зарегистрировано 52 пожара, погибли 8 человек, спасены шесть, в том числе двое несовершеннолетних, эвакуированы 62 человека.