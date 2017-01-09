В жестоком убийстве собаки в Красноярске не исключён ритуальный аспект

В Красноярске зоозащитники бьют тревогу — на правом берегу обнаружен труп жестоко убитой собаки породы шарпей. Как рассказала «АиФ-Красноярск» защитница животных Надежда Вашкевич, ей позвонили знакомые, которые увидели сообщение об убитом псе, опубликованное 6 января одной из жительниц Верхних Черёмушек в соцсети.

Приехав на место, — лес в районе дома на Машиностроителей, 27, Надежда Вашкевич обнаружила труп животного. Собака была подвешена с помощью специального устройства, сооружённого из кола, вбитого в землю, и ветки, через которую была перекинута верёвка. Об увиденном зоозащитница сообщила в полицию. Сотрудники МВД приехали, составили протокол.

«Мы не стали снимать удавку с шеи пса. Будет как вещдок. Завтра повезём в ветклинику, для установления обстоятельств смерти. Полицейские сказали, что ещё надо доказать, что собаку не повесили мёртвой. Как мне кажется, расследования не будет. Сотрудники полиции сказали, перезвонят нам через 10 дней, узнать о результатах экспертизы в ветеринарной клинике», — прокомментировала Надежда Вашкевич.

По мнению защитницы животных, убитый шарпей, собака довольно дорогой породы (щенок стоит от 5 до 10 тысяч рублей) был ещё несформированным подростком. Приблизительный возраст — меньше года.

Помощники красноярки вскоре расклеят по соседним дворам и улицам объявления с просьбой откликнуться возможным очевидцам происшествия или к тем, кто мог видеть убитого пса ранее. Зоозащитники намерены отыскать убийцу или убийц животного.

«Не исключаю, что у убийства собаки есть ритуальный аспект. Шарпей был редкого для этой породы чёрного окраса, без единого белого пятна. Он висел повёрнутым мордой в сторону города, а само происшествие произошло накануне церковного праздника Рождества Иисуса Христа», — рассказала Надежда Вашкевич.