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14:47 (мск), источник: Sputnik.by

Игуменью Василиcсу отпевал митрополит Павел

Сотни людей со всей Беларуси приехали проститься с убитой настоятельницей Cвято-Ксениевского монастыря матушкой Василиcсой.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 янв — Sputnik. Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх Беларуси совершил отпевание убитой настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря игуменьи Василиcсы, передает корреспондент Sputnik в воскресенье из деревни Барань Борисовского района Минской области, где расположена женская обитель.

Похоронена матушка Василисса будет рядом храмом. На похороны игуменьи приехали сотни паломников со всей Беларуси. Церковь, в которой шло отпевание, не смогла вместить всех желающих. Проститься с настоятельницей прибыли — духовенство, прихожане, представители власти.

Сотни людей со всей Беларуси приехали проститься с убитой настоятельницей Cвято-Ксениевского монастыря матушкой Василиcсой.

На улице стоит мороз более 25 градусов, МЧС и красный Крест возле храма развернули палатки с горячей пищей и питьем.

Игуменья Василисса была убить в ночь с 5 на 6 января, по подозрению в связи с убийством игуменьи задержана женщина. СК возбудил уголовное дело, подозреваемая, которую приютили в монастыре, отправлена к медикам для прохождения экспертизы на вменяемость. 67-летней матушке Василиссе было нанесено около 10 ножевых ранений. В ряде СМИ появилась информация, о том, что подозреваемая была крестной дочерью игуменьи Василиссы.

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