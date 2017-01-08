В Воронеже нечистоты затопили улицу Шишкова
Автомобилисты опасаются, что машины вмерзнут в сточные воды.
Автомобилисты опасаются, что машины вмерзнут в сточные воды.
Сточные воды затопили часть улицы Шишкова, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» очевидец. Коммунальная авария произошла около 11:00 в воскресенье, 8 января. Нечистоты полились из люка у дома № 142б.
Стоки скопились в низинах
Автовладельцы опасаются, что сточные воды могут замерзнуть, сковав их машины. По прогнозам синоптиков, дневная температура воздуха опустится до -8 градусов. Похожая ситуация уже происходила на улице Среднемосковская. Коммунальная авария вызвала потоп. Ночью температура достигла -23, колеса иномарки вмерзли в лед, кроме того лед покрыл весь автомобиль.
Разливы нечистот происходили на улице Шишкова несколько раз за 2016 год. В июле авария на