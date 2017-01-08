В Воронеже нечистоты затопили улицу Шишкова

Сточные воды затопили часть улицы Шишкова, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» очевидец. Коммунальная авария произошла около 11:00 в воскресенье, 8 января. Нечистоты полились из люка у дома № 142б.

Стоки скопились в низинах из-за сугробов, оставшихся после сильного снегопада. Управляющая компания попыталась расчистить снег с помощью техники. По словам очевидца, нечистоты полились по проезжей части улицы Шишкова на протяжении около километра. Местные жители пожаловались на неприятный запах.

Автовладельцы опасаются, что сточные воды могут замерзнуть, сковав их машины. По прогнозам синоптиков, дневная температура воздуха опустится до -8 градусов. Похожая ситуация уже происходила на улице Среднемосковская. Коммунальная авария вызвала потоп. Ночью температура достигла -23, колеса иномарки вмерзли в лед, кроме того лед покрыл весь автомобиль.