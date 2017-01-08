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20:22 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже нечистоты затопили улицу Шишкова

Автомобилисты опасаются, что машины вмерзнут в сточные воды.

Сточные воды затопили часть улицы Шишкова, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» очевидец. Коммунальная авария произошла около 11:00 в воскресенье, 8 января. Нечистоты полились из люка у дома № 142б.

Стоки скопились в низинах из-за сугробов, оставшихся после сильного снегопада. Управляющая компания попыталась расчистить снег с помощью техники. По словам очевидца, нечистоты полились по проезжей части улицы Шишкова на протяжении около километра. Местные жители пожаловались на неприятный запах.

Автовладельцы опасаются, что сточные воды могут замерзнуть, сковав их машины. По прогнозам синоптиков, дневная температура воздуха опустится до -8 градусов. Похожая ситуация уже происходила на улице Среднемосковская. Коммунальная авария вызвала потоп. Ночью температура достигла -23, колеса иномарки вмерзли в лед, кроме того лед покрыл весь автомобиль.

Разливы нечистот происходили на улице Шишкова несколько раз за 2016 год. В июле авария на канализационно-насосной станции оставила без воды «Московский квартал». Нечистоты из подвалов трех жилых домов откачивали с помощью спецтехники.

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