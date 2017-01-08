На Урале от взрыва газа пострадала женщина с ребенком
В Челябинской области выясняют обстоятельства крупного пожара в поселке Есаульский, где пострадала молодая мать с двухлетним ребенком.
В Челябинской области выясняют обстоятельства крупного пожара в поселке Есаульский, где пострадала молодая мать с двухлетним ребенком.
Погорельцы получили 20-процентные ожоги, сообщили в воскресенье в ГУ МЧС региона.
— Сообщение о пожаре на улице Станционной в поселке Есаульский поступило сегодня около полудня, — сообщила дежурная по
30-летняя женщина с двухлетним ребенком госпитализированы с 20-процентными ожогами.
Отстоять дом огнеборцам не удалось. Деревянное строение площадью 25 квадратных метров полностью уничтожено огнем. В ликвидации пожара частном жилом доме в принимали участие четыре единицы техники и более полутора десятков пожарных, отметили в ГУ МЧС.