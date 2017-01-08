На Урале от взрыва газа пострадала женщина с ребенком

Погорельцы получили 20-процентные ожоги, сообщили в воскресенье в ГУ МЧС региона.

— Сообщение о пожаре на улице Станционной в поселке Есаульский поступило сегодня около полудня, — сообщила дежурная по пресс-службе ГУ МЧС региона Юлия Лыкова. — По предварительным данным, в доме произошла утечка бытового газа из баллона. Хозяйка этого не заметила и попыталась зажечь плиту. В итоге произошло воспламенение паров газа с последующим горением.

30-летняя женщина с двухлетним ребенком госпитализированы с 20-процентными ожогами.

Отстоять дом огнеборцам не удалось. Деревянное строение площадью 25 квадратных метров полностью уничтожено огнем. В ликвидации пожара частном жилом доме в принимали участие четыре единицы техники и более полутора десятков пожарных, отметили в ГУ МЧС.