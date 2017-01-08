На Народного Ополчения водитель разбил встречную машину, снял номера и пустился наутёк
О серьёзном ДТП на проспекте Народного Ополчения, напротив железнодорожной станции «Ульянка», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
О серьёзном ДТП на проспекте Народного Ополчения, напротив железнодорожной станции «Ульянка», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
«Водитель «Поло» обгонял, не справился с управлением и врезался во встречный «Рено», после ДТП снял номера и стал убегать, его догнали свидетели, которые отобрали номера и страховку, — пишет очевидец. — Пострадала женщина — пассажир «Рено».
Примерно то же самое рассказывает Антон: «После аварии водитель серебряной тачки выбежал из машины и начал сваливать, но буквально через минуту вернулся обратно, порылся в машине, забрал документы, оторвал номера и вновь пустился наутёк. За ним образовалась погоня из очевидцев аварии. Догнать его, к сожалению, не удалось, но номера он всё же выронил, они были переданы владельцу пострадавшего авто».
«Пассажир “Рено”, женщина, госпитализирована без сознания. Виновнику ДТП лучше явиться с повинной, потому что тогда, может, условно дадут, а если найдут в результате оперативно розыскных мероприятий, то могут и реальный срок впаять», — считает Виктор.
По данным ГУ МЧС по Петербургу, информация о ДТП на проспекте Народного Ополчения, 173, поступила в службу «01» в 12:55. Столкнулись «Фольксваген» и «Рено». Прибывшее пожарное подразделение привлекалось для оказания технической помощи и сбора информации.
Обстоятельства ДТП выясняются.