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15:56 (мск), источник: VN.RU

Автомобиль угодил под трамвай № 14 в Новосибирске

ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля Хонда произошло сегодня в Новосибирске. На видео, размещенном в соцсетях очевидцем, запечатлен момент, когда авто, пытаясь проскочить трамвайные пути, оказывается в неприятной ситуации.

«В Дзержинском районе, на улице Трикотажной, водитель Хонды уж совсем неуважительно отнесся к городским трамваям — заехал на пути прямо перед носом у 14-го, — сообщает АСТ-54. —  Что было дальше, вы, наверное, сами знаете».

«Вот это да, лопух так лопух», — негодуют пользователи соцсетей.

«Трамвайчику 5+! Жаль, не 13-й!», — пишет некто Виталий Филатов.

«Теперь 14-й за дело взялся», — шутит новосибирец Роман Нагаев.

«14 пытается побить рекорд 13, но пока не получается», — поддерживает Алексей Петров.

Напомним, в Новосибирске подобные приключения авто и трамваев — не редкость. Так, в декабре водитель решил объехать пробку по трамвайным путям и провалился в снег, в результате чего трамваи стояли около часа.

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