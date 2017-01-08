В центре Запорожья стреляли в прохожего

Вчера вечером у своего дома в Запорожье неизвестные напали на мужчину и стреляли в него. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Анатолий Сидоренко. Инцидент возник по улице Крепостная (бывшая Грязнова). Около 20:00 неизвестные напали на 37-летнего мужчину и стреляли в него. Врачи «скорой» констатировали у него огнестрельное ранение в проекции 9−10 ребра. Мужчину госпитализировали в горбольницу. Причины и обстоятельства выясняются.

Напомним, 3 января в Южном микрорайоне Запорожья из-за неразделенной любви к сверстнице подростки устроили разборки с дракой и выстрелами из пневматического оружия.