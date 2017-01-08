МЧС: в Беларуси зафиксирован первый в 2017 году случай смерти от мороза

«В Бобруйске на улице был обнаружен мужчина, помочь которому увы, уже не смогли, он замерз до смерти», сообщило издание со ссылкой на главного специалиста центра пропаганды и обучения Могилевского областного управления МЧС Инессы Чеховой.

МИНСК, 8 янв — Sputnik. Первый случай смерти от переохлаждения в этом сезоне зарегистрирован в Беларуси, трагедия случилась Могилевской области, сообщили газета «СБ. Беларусь Сегодня».

По ее словам, всего по области за последние сутки с холодовыми травмами к медикам обратились около 20 жителей региона.

У них диагностировано обморожение рук и ног, общее переохлаждение, семь человек госпитализировано, в том числе один ребенок, сообщила Чехова.

Минувшая ночь в республике стала самой холодной с начала зимы, на севере республики зафиксировано минус 34 градуса.