Режим ЧС введен в Красногорске из-за отключения отопления в 84 домах

«В результате аварии на котельной КМЗ (Красногорский завод им. Зверева — ИФ) остановлена работа всех котлов. Введен режим чрезвычайной ситуации. Проводится ремонт сгоревших насосов. Наполняется система водой, после этого будут запускаться котлы», — написал глава Красногорского района Михаил Сапунов в инстаграме.

Из-за повторного сбоя работы котельной в Красногорске утром в воскресенье 84 дома, где проживают около 12 тыс. человек, остались без отопления.

Первый сбой в работе котельной произошел накануне вечером, функционировать перестали два котла из трех, вследствие чего 84 многоквартирных дома в Красногорске получали недостаточный объем тепла.