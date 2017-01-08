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15:55 (мск), источник: Nakanune.ru

Транспортные полицейские Екатеринбурга раскрыли кражу дорожной сумки на вокзале

В Екатеринбурге по горячим следам раскрыта кража личных вещей. Инцидент произошел накануне — в линейный отдел полиции на центральном вокзале в Екатеринбурге обратилась 19-летняя девушка и сообщила, что у нее украли дорожную сумку, рассказали Накануне.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

«Сумма причиненного ущерба составила десять тысяч рублей. По словам девушки, два часа назад она приехала в Екатеринбург на поезде из Красноярского края, в столице Урала девушка учится в одном из вузов. При себе у студентки был багаж, состоящий из трёх дорожных сумок. Встречала девушку подруга, которая приехала за ней на автомобиле. На перроне к девушкам подошел мужчина и предложил бесплатно донести тяжёлые сумки до машины. Девушки охотно согласились. Дойдя до автомобиля, мужчина погрузил сумки в багажник, а девушки тем временем сели в машину. Приехав до нужного места, студентка обнаружила пропажу одной из сумок», — пояснили в полиции.

Полицейские задержали подозреваемого в краже, им оказался нигде не работающий, ранее судимый житель Свердловской области 1980 года рождения. В момент задержания мужчина находился на вокзале. В ходе личного досмотра у него была изъята украденная сумка.

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